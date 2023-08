POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Unbekannte brechen Bauwagen auf (11.08.2023)

Schramberg (ots) - Am Freitag gegen 18.45 Uhr ist ein Unbekannter in der Tiefgarage eines Discounters in der Berneckstr. 125 gegen einen geparkten grauen Citroen C3 gefahren und hat an diesem den Spiegel an der Beifahrerseite abgefahren. Anschließend entfernte sich der Verursache, ohne sich um den entstandenen ...

mehr