Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Unbekannte beschädigen mehrere Verkehrszeichen - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Verkehrszeichen im Stadtgebiet von St. Georgen absichtlich beschädigt beziehungsweise die Standrohre der Zeichen umgeknickt. In der Hauptstraße wurde am Parkplatz Lorenzkirche ein Parkschild, in der Luisenstraße ein Tempo 30 Schild sowie ein Halteverbotsschild umgeknickt. Hinweise nimmt die Polizei St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, entgegen.

