Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel (rod)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt den am Fahrbahnrand in der Relliehäuser Straße in Dassel geparkten grauen Pkw VW des Geschädigten und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Pkw entsteht ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 07.08.2023, 16:30 und dem 08.08.2023, 07:45 Uhr.

Wer Hinweise zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Einbeck oder in Dassel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell