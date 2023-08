Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), DONNERSHAGEN, Mittwoch, der 09.08.2023, 11:12 Uhr. Ein 46 jähriger LKW Fahrer aus Bockenem befuhr die L 548, von Donnershagen kommend, in Richtung Eschershausen. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden 54 jährigen LKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil. Dabei wurden die Spiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Ein herabfallender Spiegel beschädigte das Kennzeichen einer PKW Fahrerin aus Dassel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

