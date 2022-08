Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrraddieb geschnappt

Konstanz (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen Fahrraddieb auf der Brauneggerstraße geschnappt. Gegen 4 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass sich ein Unbekannter an mehreren Fahrrädern zu schaffen mache und versuche, eines davon zu knacken. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger, auf den die Beschreibung des Unbekannten passte, in der Nähe festgestellt und kontrolliert werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

