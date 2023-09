POL-PDLU: Speyer - Unfallbeteiligter LKW-Fahrer gesucht

Speyer (ots) - Ein 28-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstagabend um 21.25 Uhr die Obere Langgasse in Richtung Bahnhofstraße. Durch ein angebliches Rufen abgelenkt, fuhr dieser in die Baustelle, welche in Höhe der Volksbank in Fahrbahn hineinragt. Durch die Kollision geriet das Fahrrad in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden PKW BMW. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab einen Wert von 0,94 ...

