POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Nachmittag des 23.09.2023 fuhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer in der Elisabethstraße in Frankenthal gegen einen geparkten Pkw und stürzte daraufhin. Verletzt wurde er hierbei jedoch nicht. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 1,75 Promille. Der 62-Jährige wies außerdem erhebliche körperliche Einschränkungen auf, aufgrund derer ein verkehrssicheres Führen eines Fahrrades nicht möglich erschien. Dem Fahrradfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbehörde ist auch dann möglich, wenn ein Führerscheininhaber alkoholisiert mit einem nicht führerscheinpflichtigen Fahrzeug, z.B. einem Fahrrad, am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt und sich hieraus Hinweise auf eine Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ergeben.

