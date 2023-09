Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.09.2023, gegen 10:00 Uhr, stellte der Geschädigte sein Fahrrad vor einem Geschäft in der Danziger Straße in Bobenheim-Roxheim ab. Während seines Einkaufs wurde das Fahrrad unbeobachtet entwendet. Der Täter wurde jedoch durch die Kameras des Geschäftes bei der Tat gefilmt. Mit Hilfe der Aufzeichnungen konnte er schließlich ermittelt werden. Im späteren Verlauf des Tages brachte der Täter das entwendete Fahrrad zu dem Geschäft zurück und hinterließ eine Entschuldigungsnachricht.

