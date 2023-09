POL-WAF: Beckum. Mehrere Polizeieinsätze während der Pütt-Tage

Polizei Warendorf

Die Polizei musste anlässlich der Beckumer Pütt-Tage mehrfach am Wochenende tätig werden.

Am Freitag, 1.9.2023 kam es gegen 23.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf der Oststraße. Eine 25-Jährige aus Ahlen beleidigte eine 20-jährige Ennigerloherin. Anschließend schlug ein 28-jähriger Beckumer auf einen 20-jährigen aus Hamm ein. Als die Ennigerloherin dazwischen ging, erhielt sie Schläge von der 25-Jährigen. Die beiden 20-Jährigen wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den jungen Mann aus Hamm in ein Krankenhaus, in dem er ambulant behandelt wurde.

Am Samstag, 2.9.2023, gegen 1.05 Uhr wurden Polizisten von Passanten auf eine Schlägerei im Bereich Roggenmarkt aufmerksam gemacht. Ein 21-Jähriger gab an, von einem Unbekannten geschlagen worden zu sein, als er sich vor dem Toilettenwagen befunden habe. Der alkoholisierte Drensteinfurter wurde leicht verletzt.

Gegen 3.50 Uhr schlug ein 23-jähriger Beckumer die Scheibe eines Lokals an der Weststraße ein. Ein Zeuge konnten den flüchtigen Tatverdächtigen beschreiben. Polizisten konnten den Beckumer nach kurzer Fahndung anhalten und stellten seine Personalien fest.

Am Vormittag kümmerte sich ein 35-jähriger Essener um den Aufbau eines Ausstellungsstandes in der Innenstadt. Sein Firmenfahrzeug hatte er auf dem Parkplatz eines Bankinstituts auf der Weststraße abgestellt. Zwischen 10.00 Uhr und 11.40 Uhr stahlen Unbekannte aus dem Ford Transit eine schwarze Aktentasche, in der sich Schlüssel, Geld und elektronische Geräte befanden.

Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr bedrohte ein 33-Jähriger mehrere unbekannte Personen mit einem Schälmesser auf dem Marktplatz. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Polizisten überprüften den stark alkoholisierten Tatverdächtigen und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Das Schälmesser wurde sichergestellt.

Nach Mitternacht (3.9.2023, 1.15 Uhr) schlug ein 20-Jähriger einen 41-Jährigen aus Beckum, nachdem dieser aus der öffentlichen Toilette auf dem Kirchplatz kam. Der Heranwachsende verletzte den Beckumer leicht im Gesicht. Als Polizisten den alkoholisierten Tatverdächtigen überprüften, weigerte er sich seine Personalien anzugeben. Der Beckumer verhielt sich aggressiv und schubste einen Polizisten. Anweisungen kam der 20-Jährige nicht nach, so dass das angedrohte Pfefferspray eingesetzt wurde. Der Beckumer wurde zur Mobilen Wache geführt, damit er seine Augen reinigen und der Sachverhalt aufgenommen werden konnte. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Einsatzkräfte und verhielt sich weiterhin aggressiv. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der Tatverdächtige einen Platzverweis, dem er nachkam.

Am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr) kam es auf der Nordstraße zu einem Unfall. Ein 82-Jähriger aus Beckum befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl die Nordstraße und fuhr gegen das Bein eines 88-Jährigen aus Beckum, der zu Fuß unterwegs war. Der Beckumer stürzte und verletzte sich leicht. Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes versorgten den Leichtverletzen vor Ort.

Hinweise zu den bedrohten Personen, den Tatverdächtigen der Körperverletzungen sowie dem Diebstahl nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 entgegen.

