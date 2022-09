POL-MG: Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Am Samstagabend, 24. September, sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr und 22.45 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Haus Lütz eingebrochen. Zugang verschafften sich die Einbrecher, indem sie ein rückseitig gelegenes Fenster aufhebelten. Hierdurch in die Wohnung gelangt, durchsuchten sie die Räume nach Beute. Mitsamt dieser in Form von Bargeld und ...

