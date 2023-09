Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl auf dem Wochenmarkt

Schifferstadt (ots)

Bereits am Freitag, 22.09.2023, kam es auf dem Wochenmarkt in Schifferstadt zu einem Diebstahl der Tageseinnahmen aus einem Verkaufswagen. Der Täter nutzte hierzu einen kurzen unbeobachteten Moment nach Kassenschluss, um in den Verkaufswagen zu gelangen und sich anschließend fußläufig zu entfernen. Dabei konnte er vermutlich noch kurzzeitig beobachtet und als 180-185cm großer Mann mit Glatze beschrieben werden, welcher eine graue Hose, sowie ein graues T-Shirt trug. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder der Person machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

