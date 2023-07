Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raubdelikt am See in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 8. Juli 2023, gegen 13:45 Uhr, kam es in Wardenburg am Westerholter See zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen sowie zwei Heranwachsenden aus Oldenburg.

Schätzungsweise fünf bis sieben männliche Personen sollen die Opfer nach eigenen Angaben zu der Herausgabe von Bargeld und Zigaretten aufgefordert haben. Das 15-jährige Opfer sei durch einen Täter mehrfach gegen den Kopf geschlagen und dadurch leicht verletzt worden.

Zu dem erlangten Raubgut können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben gemacht werden.

Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell