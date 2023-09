POL-PDLU: Betrunken am Steuer erwischt

Otterstadt (ots) - Im Zeitraum von 14.30 und 15.00 Uhr wurden am Freitag zwei in der Luitpoldstraße abgestellte E-Scooter entwendet. Es gibt Hinweise, dass es sich um einen einzelnen Täter handeln soll. Wer Hinweise auf den Täter machen kann oder wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in ...

