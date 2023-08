Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Gestürzt sind ein Motorradfahrer und Sozia am Dienstag in Biberach, nachdem ein Lkw den Fahrstreifen gewechselt hatte.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 58-Jährige mit seinem Lkw in der Memminger Straße in Richtung Jordanei. Auf Höhe des Freibads war auf dem linken Fahrstreifen ein 59-Jähriger mit seiner Yamaha unterwegs. Beim Wechseln des Fahrstreifens vom rechten auf den linken übersah der Fahrer des Mercedes-Lkw den Zweiradfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern, wich der 59-Jährige zusammen mit seiner gleichaltrigen Sozia nach links aus. Dabei stieß er gegen die bauliche Fahrspurentrennung und kam zum Sturz. Der 59-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Sozia blieb unverletzt. Den Schaden an der nicht mehr fahrbereiten Yamaha schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

