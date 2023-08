Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Von der Sonne geblendet

Am Dienstag kam eine Autofahrerin bei Göppingen von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Kurz vor 19.30 Uhr fuhr die 17-Jährige auf der K 1444 von Lenglingen in Richtung Maitis. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 48-Jähriger. Der hatte das begleitende Fahren der Fahranfängerin ermöglicht. Auf Höhe Ziegerhof wurde die Fahrerin des Ford wohl von der Sonne geblendet. Dadurch kam die 17-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechtsseitigen Leitplanken. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrmals und kam an der Böschung zum Stehen. Bei dem Unfall wurden beide Insassen verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie in Kliniken. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem total beschädigten Auto auf rund 3.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken ist noch unklar. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis 20.40 Uhr voll gesperrt.

