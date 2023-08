Ulm (ots) - Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 17-Jähriger unerlaubt einen Verbindungsweg zwischen Asselfingen und den Günzburger Seen in Richtung Günzburg. In einer langgezogenenen Rechtskurve kam zu weit nach links. Ein Traktor mit Anhänger kam entgegen. Der 36-Jährige versuchte noch mit seinem Gespann auszuweichen. ...

