Am Dienstag erlitt ein 54-jähriger Biker bei einem Unfall auf der A7 bei Heidenheim leichte Verletzungen.

Gegen 13.45 Uhr kam es auf der A7 in Richtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 54-Jähriger war mit seiner Honda und mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Auf der Höhe von Großkuchen stieß er in den Anhänger eines Wohnwagen-Gespanns. Durch den Aufprall machte sich der Anhänger selbständig. Die Deichsel stieß dadurch in das Heck des Wohnmobils. Anschließend geriet der Anhänger auf die rechte Fahrspur und kollidierte seitlich mit einem Laster. Der Biker stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Der 46-jährige Fahrer des Wohnmobils sowie ein weiterer Insasse blieben unverletzt, ebenso der 54-Jährige Lkw-Fahrer. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Motorrad auf 18.000 Euro, am Gespann auf 2.500 Euro sowie am Laster auf etwa 500 Euro. Abschlepper bargen die total beschädigte Honda sowie den Anhänger. Das Wohnmobil und der Laster blieben fahrbereit.

