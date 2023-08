Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Zu schnell in der Kurve?

Am Dienstag erlitt ein 17-jähriger bei einem Unfall bei Langenau schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17.10 Uhr befuhr ein 17-Jähriger unerlaubt einen Verbindungsweg zwischen Asselfingen und den Günzburger Seen in Richtung Günzburg. In einer langgezogenenen Rechtskurve kam zu weit nach links. Ein Traktor mit Anhänger kam entgegen. Der 36-Jährige versuchte noch mit seinem Gespann auszuweichen. Trotzdem stieß der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad gegen den Anhänger des Gespanns. Durch den Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Sie prüft auch, ob der 17-Jährige möglicherweise zu schnell unterwegs war. Den Schaden am Kraftrad schätzt sie auf 1.500 Euro. Am landwirtschaftlichen Gespann entstand kein Schaden.

