Polizei Köln

POL-K: 230530-1-K Polizist in Freizeit nimmt mutmaßlichen Taschendieb auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Ein Polizist hat in seiner Freizeit am Samstagnachmittag (27. Mai) am Ubierring einen 32 Jahre alten Mann auf frischer Tat beim Versuch festgenommen, eine Seniorin zu bestehlen. Gegen 14 Uhr war ihm der 32-Jährige an der KVB-Straßenbahnhaltestelle Chlodwigplatz erstmalig beim auffälligen Mustern der Fahrgäste aufgefallen. Als der Verdächtige einer älteren Dame in Richtung Bottmühle folgte, ging der Polizist hinterher. Mit dem Griff des Tatverdächtigen in die Tasche der Seniorin gab sich der Polizist zu erkennen und hielt den 32-Jährigen trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen einer Streife fest. (jk/de)

