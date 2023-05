Polizei Köln

POL-K: 230529-1-LEV Bewaffneter überfällt Tankstelle in Alkenrath - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Leverkusen-Alkenrath am späten Sonntagabend (28. Mai) fahndet die Polizei nach einem zur Tatzeit mit einem Tuch maskierten Mann. Gegen 22.45 Uhr betrat der dunkel gekleidete Unbekannte mit einer schwarzen Pistole in der Hand den Verkaufsraum und forderte von einem Mitarbeiter (21) die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit seiner Beute, die er in einer hellen Stofftasche mit roter Aufschrift verstaute, flüchtete er zu Fuß in Richtung Fixheide und schlug sich in Höhe der Bushaltestelle "Maria-Terwiel-Straße" in ein Gebüsch.

Der als schmal und etwa 1,75 Meter groß beschriebene Gesuchte soll zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer umrandeter Aufschrift im Brustbereich, ein schwarzes Basecap, schwarze Handschuhe und eine goldfarbene Armbanduhr getragen haben.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell