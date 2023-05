Polizei Köln

POL-K: 230526-3-K Zeugenaufruf nach Raubüberfall auf Wettbüro in Köln-Buchforst

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro auf der Heidelberger Straße im rechtsrheinischen Stadtteil Buchforst sucht die Polizei Köln einen hellhäutigen Räuber mit dunklen Augen. Er ist kräftig gebaut, 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Laut Zeugenangaben hatte er die Kapuze eines dunklen Pullovers aufgezogen und sich einen dunklen Schal um den Kopf gewickelt. Möglicherweise könnte es sich auch um eine Skimaske gehandelt haben. Zudem trug er eine dunkle Jogginghose.

Der Gesuchte soll den 20-jährigen Angestellten des Wettbüros am Donnerstagabend (25. Mai) gegen 21.50 Uhr mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Mit dem in einem schwarzen Stoffbeutel verpackten Geld flüchtete er zu Fuß in Richtung der S-Bahn Haltestelle Köln-Buchforst. Der Angestellte rannte hinterher und versuchte mit Hilfe zweier Fußgänger, den Räuber aufzuhalten. Der stürzte zunächst, rappelte sich aber wieder auf und entkam.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 nehmen Hinweise zu dem Flüchtigen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (km/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell