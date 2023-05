Polizei Köln

POL-K: 230526-1-K Alleinrennen von Fahranfänger (19) - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einem Hinweis auf ein sogenanntes "Alleinrennen" in Köln-Bilderstöckchen am späten Donnerstagabend (25. Mai) haben Polizisten einen Fahranfänger (19) in einem Audi Q2 auf der Escher Straße gestoppt. Polizisten beschlagnahmten den nur wenige Monate ausgestellten Führerschein des Kölners. Anwohner hatten kurz vor Mitternacht die Polizei alarmiert, als der Kölner mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße "Am Bilderstöckchen" immer wieder auf und ab fuhr. Dabei soll er mehrfach mit dem Mietwagen mit quietschenden Reifen einen Rennstart simuliert haben und um die Kurven gedriftet sein. Neben einem Fahrverbot und einem Bußgeld erwartet ihn nun auch die Verlängerung seiner Probezeit. (sw/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell