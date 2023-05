POL-K: 230525-7-K/RBK Vermisstensuche erledigt - Aufenthalt des Colin B. konnte ermittelt werden

Köln (ots) - Nach Zeugenhinweisen haben Streifenpolizisten der Wache Kalk am Mittwochnachmittag (24. Mai) auf der Olpener Straße / Am Schildchen in Köln-Brück einen Chrysler mit zwei mutmaßlichen Katalysatoren-Dieben (43, 51) gestoppt und die Insassen festgenommen. Die beiden aus Bosnien stammenden Männer können keinen festen Wohnsitz vorweisen und sollen noch ...

