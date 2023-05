POL-K: 230525-5-K/BN/BAB Auffahrunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der BAB 560 - Fahndung nach blauem SLK

Köln (ots) - Nach einer Brandstiftung am Sonntagmorgen (7. Mai) in der Severinstraße in der Südstadt fahndet die Kripo Köln mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann. Der Gesuchte steht im Verdacht, gegen 7 Uhr die Gegensprechanlage eines Wohnhauses in Brand gesetzt zu haben. ...

