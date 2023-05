Polizei Köln

POL-K: 230525-4-K Mutmaßliche Katalysatoren-Diebe in Brück festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben Streifenpolizisten der Wache Kalk am Mittwochnachmittag (24. Mai) auf der Olpener Straße / Am Schildchen in Köln-Brück einen Chrysler mit zwei mutmaßlichen Katalysatoren-Dieben (43, 51) gestoppt und die Insassen festgenommen.

Die beiden aus Bosnien stammenden Männer können keinen festen Wohnsitz vorweisen und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Aufmerksame Zeugen (19, 20) informierten gegen 15.15 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie zwei Männer einen auf dem Wanderparkplatz an der Rösrather Straße geparkten BMW aufbockten und sich an diesem zu schaffen machten. Das Duo flüchtete anschließend in einem silbernen Kleinwagen. Als die beiden Zeugen den silbernen Chrysler etwa eine Stunde später auf der Rösrather Straße entdeckten, wählten sie erneut den Notruf und lotsten die Polizisten zu den Tatverdächtigen.

Die Beamten nahmen die Diebe noch im Auto fest und stellten ihren Wagen und im Kofferraum deponiertes Werkzeug sicher. (sw/iv)

