POL-K: 230527-1-K Schüsse auf offener Straße

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Samstagnachmittag (27. Mai) sind in Köln-Mülheim auf offener Straße durch Schüsse ein Mann (35) getötet und eine Frau (28) schwer verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr sollen laut Zeugenaussagen mehrere noch flüchtige Männer an dem mutmaßlich unvermittelten Angriff auf das Pärchen im Bereich Böckingpark/Böckingstraße beteiligt gewesen sein. Derzeit prüfen die Ermittler hinsichtlich der noch unklaren Hintergründe mögliche Bezüge ins Rockermilieu. Eine Kölner Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (cs/de)

