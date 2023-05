FW Lehrte: Schwerer Verkehrsunfall nach Überschlag mit eingeklemmter Person und mehreren beteiligten PKW auf der A2: Anhänger wird auf Gegenfahrbahn geschleudert.

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Schwerer Verkehrsunfall nach Überschlag mit eingeklemmter Person und mehreren beteiligten PKW auf der A2: Anhänger wird auf Gegenfahrbahn geschleudert.

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte und Hämelerwald wurden am heutigen Montag, dem 29.5.2023 um 14:11 auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Berlin alarmiert. Grund der Alarmierung war ein vorausgegangener schwerer Verkehrsunfall mit einer gemeldeten eingeklemmten Person und mehreren beteiligten Pkw.

Ersten, derzeit noch unbestätigten Informationen befuhr der Fahrer eines Gespannes bestehend aus Pickup und Anhänger zum Unfallzeitpunkt die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Berlin. Der Anhänger schaukelte sich auf, hob ab sodass es auf linken Spur zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Die Insassen wurden nicht verletzt. Der Anhänger wurde schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer ist daraufhin mit dem Pickup zusammengestoßen. Der Pickup überschlug sich und kam dann in Dachlage auf der mittleren Spur zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin des Pickups wurden hierdurch im Fahrzeug eingeschlossen, der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr verschaffte sich durch die hintere Tür Zugang zur Kabine und drückte diese dann mittels Rettungszylinder auseinander, sodass der Fahrer schnellstmöglich und Patientengerecht in Absprache mit dem Notarzt über die Beifahrerseite aus dem Pickup gerettet werden konnte. Fahrer und Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen.

Wie durch ein Wunder kam es auf der Gegenfahrbahn zu keinem Zusammenstoß von weiteren Verkehrsteilnehmern mit dem Anhänger. Dieser kam im Grünstreifen zum Stehen. Die geladene Gasflasche wurde vorsorglich gekühlt.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 2 Personen mittelschwer, sowie 1x leicht verletzt. 3 weitere betroffene Personen erlitten einen Schock. Während des Einsatzes wurde die A2 in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Der Einsatz war gegen 15:30 beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Lehrte und Hämelerwald mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften sowie 4 RTW, der Christoph 4, sowie ein Nef und die Polizei.

