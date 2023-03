Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Zum 45-jährigen Jubiläum: Freiwillige Feuerwehr Aligse richtet Stadtjugendfeuerwehr Orientierungsmarsch aus.

Aligse (ots)

An einem frühlingshaften Wochenende kann es für die Kinder der Jugendfeuerwehren aus dem Lehrter Stadtgebiet kein schöneres Erlebnis geben: auf einer rund 8 Kilometer langen Strecke trafen sich rund 120 junge Feuerwehrmitglieder, um einen Orientierungsmarsch durch die Natur abzuleisten. Oberstes Ziel war Spaß und die Gemeinschaft in der Natur. Für die rund 10 unterschiedlichen Stationen standen den Kindern dann spannende und lustige Aufgaben entgegen, die es zu erledigen galt.

Gegen 8:00 Uhr begaben sich dann rund 13 Gruppen aus den Lehrter Ortschaften inklusive einer Gruppe der Partnerfeuerwehr aus Wolmirsleben mit ausreichend Verpflegung und gepackten Rucksäcken auf den Weg. Auch eine Gruppe der Ortsbrandmeister inklusive dem Stadtbrandmeister Hendrik Voges und seinem Stellvertreter Marco Beimes ließ sich die Herausforderung nicht nehmen. Die Stationen waren liebevoll von den freiwilligen Helfern eingerichtet und hatten unterschiedliche Themenbereiche: Ob Zielschießen mit Wasserpistolen, einen Golfball gemeinschaftlich als Team durch einen Feuerwehrschlauch zu bringen oder diverse Feuerwehrtechnische Armarturen wie Strahlrohre oder Verbindungsstücke, die es alle zu "Kuppeln" galt. Ziel war hierbei immer der Teamgedanke aber auch die Vermittlung von Feuerwehrtechnik und Feuerwehrwissen.

Auch die Verpflegung kam nicht zu kurz: die Kinder konnten sich zusätzlich auf der Hälfte der Strecke mit einer Stärkung an einer eigens dafür eingerichteten Station versorgen.

Nachdem die Stationen dann erfolgreich abgeschlossen waren, wurden die Gruppen dann gegen Mittag am Feuerwehrhaus in Aligse zurückerwartet. Zu weiteren Spielen, Bratwurst und Pommes wurde das aktive Erlebnis an der Natur dann mit der anschließenden Siegerehrung abgerundet. Erstplatziert wurde die Jugendfeuerwehr Kolshorn, auf dem zweiten Platz die Arpker Jugendfeuerwehr. Immensen Zwei auf dritten Platz, dicht gefolgt von der Lehrter Jugendfeuerwehr auf Platz 4.

Nach rund 3 Monaten Planungszeit konnten die Insgesamt rund 180 Teilnehmer und 120 Kinder auf einen rundum erfolgreichen und großartigen Tag zurückblicken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell