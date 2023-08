Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zwei Verletzte nach Abbgiegeunfall

Baden-Baden (ots)

Vor dem Michaeltunnel kam es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein aus Baden-Baden Oos fahrender 52-Jährige bog mit seinem VW in den dortigen Kreuzungsbereich ein, um seine Fahrt in Richtung der Lange Straße fortzusetzen. Hierbei kam es kurz nach 21 Uhr zu einer Kollision zwischen ihm und einem aus dem Tunnel herausfahrenden Renault einer 35-jährigen Mutter mit ihren beiden acht und zwölfjährigen Kindern an Bord. Bei der Kollision wurde das jüngere Kind leicht verletzt, der VW-Fahrer verletzte sich schwer. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden unterstützten die Absperrmaßnahmen an der Unfallstelle.

/ju

