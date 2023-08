Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Überschlagen

Rastatt (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der "Wilhelm-Busch-Straße" aufgrund mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen überschlagen. Der VW-Lenker war gegen 0.30 Uhr von Ottersdorf in Richtung L77 unterwegs und geriet auf nasser Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb an der gegenüberliegende Böschung auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Pkw wurde noch vor Ort erstversorgt und dann anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum Rastatt verbracht. Sein 37-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt übernommen.

