Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Streit über Autorechnung

Bühl (ots)

Nachdem sich ein 53-Jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag weigerte, die Rechnung in einem Autohaus in Bühl zu begleichen, fuhr dieser einen 35-jährigen Mann auf dem Parkplatz an. Vorausgegangen war ein Streit über einen in Auftrag gegebenen "Garantiefall" und eine Autoinspektion und den damit verbundenen Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Beschuldigte erklärte, die Kosten der Inspektion nicht zahlen zu wollen und ging in der Folge zu seinem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz stand. Um eine Wegfahrt zu verhindern stellte sich der Mitarbeiter des Autohauses vor den Pkw und forderte ihn nochmals auf, die Rechnung zu begleichen. Daraufhin soll der Mann zweimal zielgerichtet von dem Pkw-Fahrer angefahren worden sein. Beim dritten "Anlauf" soll der Mitarbeiter auf der Motorhaube gelandet sein. Im Anschluss parkte der Fahrer, mit dem Mann auf der Motorhaube, seinen Pkw auf dem Parkplatz des Autohauses ab. Ob sich der Mitarbeiter dabei verletzte, ist der Polizei bisher nicht bekannt. Der Führerschein des 53-Jährigen wurde beschlagnahmt und er muss mit einer Anzeige wegen eines "gefährlichen Angriffes in den Straßenverkehr" rechnen. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell