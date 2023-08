Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unter Drogeneinfluss

Bühl (ots)

Zu einer Personen- und Fahrzeugkontrolle eines E-Scooter-Fahrers kam es am Dienstagabend in der "Tucherstraße". Der 25-Jährige war zuvor in der "Wiedigstraße" in Richtung "Tucherstraße" unterwegs als er, aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichen, einer Streifenbesatzung aufgefallen war. Bereits bei der Personenkontrolle waren deutliche Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel erkennbar. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest sowie ein Atemalkoholtest schlugen an. Da eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr somit nicht mehr Betracht kam, wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Der 25-Jährige muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

