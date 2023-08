Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Automatenaufbrüche

Oberkirch (ots)

Der in der "Brügelmatt" in Oberkirch angebrachte Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von bisher unbekannter Täterschaft gewaltsam aufgebrochen. Die Täter schweißten die Sicherungseinrichtungen auf und entwendeten anschließend sämtliche im Automat befindlichen Zigarettenpackungen sowie die Geldkassette. Anschließend flüchteten die Täter mit einem silbergrauen Pkw Kombi mit französischen Kennzeichen in Richtung Ringelbach. Eine aufmerksame Zeugin konnte der Polizei wichtige Hinweise geben. Der Pkw konnte, im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, auf einem Parkplatz in der Weinstraße in Kappelrodeck verlassen aufgefunden werden. Die Polizei geht nach momentanem Ermittlungsstand von mindestens zwei Tätern aus. Am 21.08.2023 und am 22.08.2023 kam es bereits zu gleichgelagerten Fällen in Baiersbronn und Kappelrodeck. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den drei Fällen gibt, werden die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Oberkirch ergeben. /vo

