POL-OG: Rastatt - Brand in Müllbehälter

Baden-Baden (ots) - Eine bislang unbekannte Person versuchte am Dienstag in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr sich Zugang zu einer Wohnung in der Rotentalbachstraße zu verschaffen. Der Täter gelangte hierbei offenbar durch die Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus, wo dieser dann versuchte eine Wohnungstür aufzuhebeln. Dies blieb erfolglos. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. ...

mehr