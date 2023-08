Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Eine bislang unbekannte Person versuchte am Dienstag in der Zeit zwischen 14 und 21 Uhr sich Zugang zu einer Wohnung in der Rotentalbachstraße zu verschaffen. Der Täter gelangte hierbei offenbar durch die Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus, wo dieser dann versuchte eine Wohnungstür aufzuhebeln. Dies blieb erfolglos. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und in den angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell