POL-OG: Zell am Harmersbach - Illegale Müllentsorgung, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Bislang Unbekannte entsorgten im Bereich des Parkplatzes am "Kolksee" südlich von Biberarch vier Säcke gefüllt mit künstlichen Mineralfasern (KMF). Dieses, bis etwa um das Jahr 2000 hergestellte Dämmmaterial, steht im Verdacht krebserregend zu sein und muss ordnungsgemäß auf Deponien entsorgt werden. Die Ermittlungen zum Verursacher wurden aufgenommen. Gefunden wurden diese am Vormittag des 25.08.2023. Einen Ablagezeitpunkt konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 975920 in Verbindung zu setzen.

