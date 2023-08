Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer angefahren

Offenburg (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Dienstagabend in der "Schutterwälder Straße". Eine 34-jährige Audi-Fahrerin soll gegen 19.15 Uhr in der "Schutterwälder Straße" unterwegs gewesen sein. In Höhe der Kreuzung "Platanenallee" habe diese dann einen, von rechts kommenden, Fahrradfahrer übersehen wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Die Fahrerin des Audi sowie der 44-jährige Pedelec-Fahrer kamen mit einem Schrecken davon. Im Zuge der Kollision ergab sich ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro. Die Unfallaufnahme haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg übernommen.

