POL-OG: Oberkirch, L86a - Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Bühl (ots) - Nachdem sich ein 53-Jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag weigerte, die Rechnung in einem Autohaus in Bühl zu begleichen, fuhr dieser einen 35-jährigen Mann auf dem Parkplatz an. Vorausgegangen war ein Streit über einen in Auftrag gegebenen "Garantiefall" und eine Autoinspektion und den damit verbundenen Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Beschuldigte erklärte, die Kosten der Inspektion ...

