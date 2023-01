POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Donnerstag, 19. Januar 2023, 14:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Seefeld leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Der 66-jährige Mann aus Varel befuhr mit einem Opel die Hauptstraße in Richtung Schwei. In Höhe der Seefelder Mühle war er von der Sonne geblendet ...

mehr