Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nackter Mann auf Fahrrad belästigt Frau - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 35-jährige Frau aus Marl wurde am Samstag, 7. Oktober 2023, von einem Exhibitionisten in Scholven belästigt. Als sie gegen 10.15 Uhr über den Weg Auf der Kämpe in Richtung der Halde Scholver Feld spazierte. Plötzlich stellte sich ihr ein unbekannter Mann in den Weg und zog sich unvermittelt seine Hose herunter. Dann setzte sich der untenherum vollständig unbekleidete Mann auf ein mitgeführtes Fahrrad und fuhr neben der Frau, die sich der Situation so schnell wie möglich entziehen wollte, her. Während der Unbekannte neben der Frau fuhr, befriedigte er sich auf dem Fahrrad selbst und versperrte ihr erneut den Weg. Als der Mann sie zudem aufforderte, ihn bei seinen sexuellen Handlungen zu unterstützen, alarmierte die Frau mit ihrem Mobiltelefon die Polizei. Das veranlasste den Unbekannten, von der Tatörtlichkeit zu flüchten.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige war circa 25 Jahre alt, dunkelhaarig, trug einen Vollbart, eine dunkle Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover und war mit einem blauen Mountainbike unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Ungewöhnliches im Bereich der Halde Scholver Feld beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell