Lübeck (ots) - In der Nacht auf Sonntag (27.08.) kam es in Neustadt in Holstein zu sieben Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Eine verdächtige Person wurde durch einen Anwohner angesprochen, entfernte sich anschließend jedoch vom Tatort. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Beamte des ...

