Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung am Pkw

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 13.auf den 14.10.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung. Im Laufe der Nacht wurde bei einem BMW 318CI die Fahrerseite zerkratzt und das Verdeck zerstochen. Das Fahrzeug war durch den Eigentümer, ein 67-jährige Hannoveraner, in Stadthagen in der Büschingstraße abgestellt worden. Wer Hinweise geben kann, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können möge sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten.

