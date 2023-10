Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Wachsame Nachbarin

Stadthagen (ots)

(bae)Durch eine aufmerksame Krebeshägerin wurde der Polizei in Stadthagen am 14.10.2023 folgendes mitgeteilt. Sie passe zurzeit auf das Haus ihrer Nachbarn auf. In der Nacht habe jemand ein Holzscheit vor das Garagentor gelegt. Zuerst habe sie sich nichts weiter dabei gedacht und das Holzstück zur Seite getan. Dann habe sie sich aber daran erinnert, dass das ja auch ein "ausbaldowern" sein könnte. Die Dame hat recht, es ist eine gängige Masche, dass Einbrecher Gegenstände vor Türen oder auch Fahrzeuge legen um zu überprüfen, ob die Bewohner zuhause sind. Wenn sie nach einiger Zeit die Gegenstände unverändert an den Ablageorten vorfinden, gehen die Täter davon aus, dass niemand zuhause ist. Meistens handelt es sich um unscheinbare oder kleine Gegenstände. Auch kommt es vor das Etwas zwischen Tür und Türrahmen geklemmt wird oder es wird nur die Fußmatte umgedreht. In Krebshagen wurde durch die wachsame Nachbarin vermutlich ein Einbruch verhindert. Alleine dadurch, dass sie diese kleine Veränderung bemerkt und beseitigt hat.

