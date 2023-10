Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 14.10.2023 um 01:43 Uhr kam es in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Am Helweg/Dülwaldstraße. Nach ersten Erkenntnissen ist der 23-jährige Lindhorster mit seinem Pkw VW Golf trotz Rotlicht aus Richtung Kaufland in die Kreuzung eigefahren. Von links, aus Richtung Westen, kam der 50-jährige Meerbecker mit seinem Pkw VW, dieser hatte zu diesem Zeitpunkt Grün. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Ehefrau des Meerbeckers leicht verletzt, sie saß auf dem Beifahrersitz, die 14-jährige Tochter saß auf dem Rücksitz. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stehen könnte. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Für die Familie aus Meerbeck hatte der Unfall noch weitere Folgen. Eigentlich befanden sie sich auf dem Weg zum Flughafen, von dort sollte es in den wohlverdienten Urlaub gehen. Das Flugzeug startete dann ohne die Familie in den sonnigen Süden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell