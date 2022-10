POL-S: Gewalt und Aggression nach Spielende des Bundesligaspiels in Stuttgart - mehrere Polizisten verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Bislang unbekannte Täter haben einer 81-jährigen Frau am Freitagmittag (14.10.2022) bei einem Trickdiebstahl über 1.000 Euro gestohlen. Die Frau war gegen 12.30 Uhr in der Epplestraße zuerst in einer Bank, um Geld abzuheben, und ging anschließend zum Einkaufen in einen nahegelegenen Einkaufsladen. Vermutlich wurde sie hierbei von zwei unbekannten Männern beobachtet und im Laden dann in ...

mehr