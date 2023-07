POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter flüchtet nach Einbruchsversuch in Gastwirtschaft

Korbach (ots) - Das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen bietet am Samstag, den 15. Juli 2023, erstmals einen Probesporttest in Korbach an. Dieser wird in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr in den Beruflichen Schulen Korbach, Kasseler Straße 17, 34497 Korbach, statt. (Beachten Sie bitte die ...

mehr