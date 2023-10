Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fundunterschlagung auf dem Krammarkt

Stadthagen (ots)

(bae)Am 13.10.2023 gegen 16:48 Uhr wurde eine Polizeistreife auf dem Krammarkt in Stadthagen von einer Jugendlichen angesprochen. Diese gab an ihre Umhängetasche auf der östlichen Seite des Festplatzes verloren zu haben. In der Tasche habe sich eine Geldbörse mit ca. 42 Euro Bargeld befunden. Die Jugendliche wollte sich auf der mobilen Wache melden. Bis zu diesem Zeitpunkt war keine derartige Tasche aufgefunden worden. Um 17:55 Uhr wurde durch eine 34-jährige Stadthägerin eine Umhängetasche als Fundsache abgegeben. Da diese Tasche auf die Beschreibung der Jugendlichen passt, ist davon auszugehen, dass es sich um ihre Tasche handelt. Allerdings wurde die Tasche im nordwestlichen Teil des Festplatzes aufgefunden. Weiterhin konnte nur noch einen Rest von 1,19 Euro in der Tasche festgestellt werden. Es wird daher davon ausgegangen, dass das restliche Bargeld entwendet wurde. Die Verliererin der Tasche hat sich bisher nicht, wie abgesprochen, auf der mobilen Wache gemeldet.

