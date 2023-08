POL-EU: Diebstahl von Quads

Mechernich-Kommern (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (10. August), 20.30 Uhr bis Freitag (11. August), 8 Uhr, wurde von einem 61-Jährigen aus Mechernich in der Jülicher Straße in Mechernich-Kommern der Pkw aus der Hofeinfahrt entwendet. Das Fahrzeug wurde von dem Mann am Abend verschlossen vor dem Wohnhaus abgestellt. Augenscheinlich haben Unbekannte das Funksignal vom Fahrzeugschlüssel abgefangen und den Pkw so ...

