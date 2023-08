POL-EU: Pkw stand in Flammen

Blankenheim (ots) - Am 13. August gegen 03.40 Uhr befuhren zwei Rettungssanitäter mit dem Rettungswagen die L115 in Höhe Freilingen und bemerkten vor sich ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise. In Schlangenlinien fuhr der 49-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug auch über die Fahrspur des Gegenverkehrs. Als der Fahrer in einer Bushaltestelle anhielt, sprachen die Sanitäter den Mann an und verhinderten eine Weiterfahrt ...

mehr