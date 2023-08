Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Ruhestörung Streifenwagen beschädigt

Euskirchen (ots)

Gegen 20.51 Uhr am Freitagabend (11. August) wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in Euskirchen gerufen. In einer Dachgeschoss-Wohnung hielten sich mehrere Personen auf, die ihre Nachbarschaft durch sehr laute Musik störten. Der Wohnungsinhaber wollten den eintreffenden Beamten die Tür nicht öffnen. Dabei wurde ein Gegenstand aus dem Fenster auf den geparkten Streifenwagen geworden, welcher dadurch beschädigt wurde. Die Beamten zogen daraufhin einen Diensthundführer hinzu. Der Diensthund wurde eingesetzt und der Wohnungsinhaber gefesselt. Der 20-jährige Mann führte ein Messer mit sich. Er wurde beim Einsatz des Diensthundes nicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Es wurde eine Strafanzeige unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung erstattet.

